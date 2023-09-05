При строительстве школы в Березовском застройщик присвоил 1,5 миллиона рублей

В Березовском при строительстве школы № 55 подрядчик присвоил 1,5 миллиона рублей бюджетных денег: строители выставили муниципалитету счета на фактически не выполненные работы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, контракт на строительство школы был заключен между ООО «СК ИНТЕГ» и администрацией Березовского городского округа в марте 2020 года. Стоимость работ по возведению здания на 1275 мест превысила 1 миллиард рублей.

«В ходе проверки выявлены факты завышения ООО «СК ИНТЕГ» стоимости работ в рамках муниципального контракта, предъявления к оплате фактически не выполненных работ. В результате указанных действий бюджету причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в прокуратуре.

Екатеринбург, Анастасия Имтоина

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