В маршрутке подростка ударили наушниками по голове. Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ЧП

Следователи Екатеринбурга проводят проверку информации о конфликте в маршрутке с участием 15-летнего подростка – по некоторым данным, инвалида. Ситуацией уже заинтересовался руководитель СКР Александр Бастрыкин, который поручил подготовить доклад об инциденте.

По данным портала е1.ru, конфликт возник из-за того, что юноша хотел оплатить проезд с помощью телефона, а не передавать кондуктору наличные. Это не понравилось кондуктору и двум другим пассажирам, мужчине и девушке. Подросток, обращаясь к девушке, сказал: «Женщина, я сейчас заплачу». Ее спутник на такое обращение отреагировал резко: сорвал с подростка наушники и ударил ими по голове, после чего покинул автобус.

Следователи проверяют все обстоятельства ссоры. «Вечером 4 сентября 2023 года в маршрутном автобусе, передвигавшемся по территории Ленинского района города Екатеринбурга, произошел конфликт между 15-летним подростком и мужчиной. В ходе конфликта мужчина, по предварительным данным, применил к юноше физическое насилие и повредил принадлежащие пострадавшему наушники», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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