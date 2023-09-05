Православные пройдут крестным ходом 180 км в честь Симеона Верхотурского

Православные Екатеринбургской и Верхотурской епархии готовятся к 180-километровому Симеоновскому крестному ходу.

По благословению митрополита Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины в день Августовской иконы Божией матери, 14 сентября, верующие выйдут из Алапаевска, чтобы 25 сентября в Верхотурье отметить праздник перенесения мощей святого Праведного Симеона, небесного покровителя Урала и Сибири.

По пути верующие будут молиться в храмах сел Рычково, Махнёво и Меркушино. 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок – Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон, чтобы вести богослужения в Спасо-Преображенском храме.

Впервые маршрут появился в 1704 году после обретения мощей Симеона Верхотурского. С приходом к власти большевиков традиция была прервана – мощи были изъяты, а вернули их Русской православной церкви только в 1989 году. В этом году крестный ход состоится в 15-й раз с момента возрождения традиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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