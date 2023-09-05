На улице Вайнера пройдет концерт в память о Юрии Шатунове

В Екатеринбурге завтра, 6 сентября, пройдет концерт в честь певца Юрия Шатунова, которому исполнилось бы 50 лет. На улице Вайнера прозвучат песни, которые когда-то исполнял музыкант, а на медиаэкране будет показано яркое представление.

С просьбой о проведении памятной акции с использованием медиаэкрана к его владельцу, компании «Сима-ленд», обратился городской фан-клуб певца. В компании сообщили, что возможности конструкции позволяют провести подобное мероприятие. Поэтому поклонников Юрия Шатунова ждут на улице Вайнера в 20:30 под медиаэкраном.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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