«Будем стоять, пока сын не получит терапию», – отец Миши Бахтина анонсировал новый пикет на Красной площади (ВИДЕО)

Сегодня Дмитрий Бахтин, отец Миши Бахтина, мальчика с синдромом мышечной атрофии (СМА), вышел с одиночным пикетом к зданию прокуратуры Свердловской области. Требования его не изменились – он хочет, чтобы ребенку предоставили препарат «Рисдиплам», который сейчас Миша получает за счет фондов и собственных средств родителей, однако ранее семья выиграла суд, который постановил предоставить препарат за бюджетный счет.

Пикет отца Миши Бахтина

История противостояния семьи Бахтиных и различных ведомств длится уже несколько месяцев, и у каждого есть свои аргументы. Так, свердловский минздрав ранее отмечал, что проводить терапию «Рисдипламом» может быть небезопасно, при этом министр Андрей Карлов сообщал «Новому Дню», что направил письмо фармкомпании «Новартис», которая производит самое дорогое лекарство в мире – «Золгенсма», чтобы узнать, можно ли проводить терапию другими лекарствами после него.

Миша Бахтин, напомним, получил укол «Золгенсма» в феврале 2021-го, но этого оказалось недостаточно, чтобы ребенок пошел на поправку, и тогда родители обратились в свердловские медучреждения, чтобы мальчику также начали терапию препаратами, которые вводятся людям со СМА пожизненно. Но медики и чиновники отказали, объясняя, что клинических испытаний на предмет безопасности такой терапии после введения «Золгенсма» не проводилось, и это может нанести еще больший вред здоровью ребенка.

Долгое время ситуация буксовала, но в конце концов чиновники согласились продолжить терапию – после того, как такое решение примет консилиум из московских врачей. Миша прошел обследование в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, и врачи, по словам Дмитрия Бахтина, согласились с тем, что состояние ребенка после лечения улучшилось, мальчик набрал вес, у него появились новые навыки и умения, и поэтому терапию «Рисдипламом» надо продолжать. Однако два других медцентра, которые «даже не видели ребенка», вынесли отказное решение – и таким образом, консилиум также посчитал, что лечить Мишу дальше небезопасно, при этом в свердловском минздраве подчеркивают, что деньги на приобретение «Рисдиплама» зарезервированы – и если бы медики из ведущих столичных центров приняли решение о целесообразности терапии, препарат был бы предоставлен.

Сейчас Дмитрий Бахтин регулярно проводит пикеты, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Не так давно после пикета на Красной площади он был задержан, но его отпустили без составления протокола. Полицейские, по словам Бахтина, сказали: «Мы же не звери». В ближайшее время Дмитрий намерен повторить пикет на главной площади страны: «Будем стоять, пока Миша не получит лечение».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

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