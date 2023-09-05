На Imagine Dragons – в Баку, на Robbie Williams – в Абу-Даби: среди уральцев набирают популярность музыкальные туры

У уральцев становятся популярными туристические поездки в другие страны на концерты мировых звезд. В Европу, конечно, улететь сейчас сложно, но выступления проходят и в городах, с которыми есть прямое авиасообщение. «Новый День» узнал, на какие концерты летят уральцы в Турцию, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

Музыкальный туризм – явление, конечно, не новое. В 2000-х и 2010-х годах многие россияне ездили в Европу на концерты в рамках мировых турне звезд, на оперные и театральные фестивали. В пандемию это явление почти исчезло, а сейчас возрождается в новых условиях. По понятным причинам, в России сейчас почти нет концертов западных звезд, да и многие отечественные исполнители эмигрировали. Есть сложности с путешествиями в Европу, а также с оплатой российскими картами. Поэтому музыкальный туризм для россиян, и в частности для уральцев, теперь сконцентрирован на «доступных» странах.

Например, в августе многие российские туристы отправились на концерты Земфиры (признана физлицом-иноагентом) в Казахстан, а в минувшие выходные прошел масштабный концерт Imagine Dragons в Баку. В октябре Bruno Mars выступит в Тбилиси, Robbie Williams – в Абу-Даби и KISS – в Дубае. С недавнего времени российские туроператоры в партнерстве с принимающими сторонами продают комплексные музыкальные туры на такие события. В стоимость включены авиабилеты, проживание в отеле, трансфер и медицинская страховка.

Как рассказали «Новому Дню» в турагентстве Friends Travel, запрос на такой продукт есть. В том числе потому, что у немногих уральцев есть карты зарубежных банков для самостоятельной покупки билетов, а с российских карт сделать это невозможно. Во-вторых, в таких турах всегда праздничная атмосфера, и легко найти единомышленников.

«Едут не только фанаты. Я, например, не фанат Imagine Dragons, но полетела в Баку на их концерт. И когда мы разместили анонс в нашем телеграм-канале, это сформировало спрос. Есть категория туристов, которым интересно все. Кроме того, все мы уже устали от негативных новостей, и хочется встряски, позитива. Такие поездки – именно для этого, – рассказала директор турагентства Friends Travel Наталья Паутова. – Например, в Баку на концерт Imagine Dragons приехали 8 тысяч туристов, очень много молодежи. Благодаря тому, что в одном месте собрались празднично настроенные люди, в Баку и до концерта, и после была совершенно особенная атмосфера, был такой драйв! Это очень классный формат путешествия, когда можно и город/страну посмотреть, и такой праздник увидеть».

Не всегда туристы покупают готовые музыкальные туры. Например, уже известна дата выступления Coldplay в рамках тура Music of the Spheres в Бангкоке – 4 февраля 2024 года. Российские туроператоры пока не сформировали предложений на этот концерт. Однако желающих потусоваться на выступлении британских рокеров много.

«На Coldplay многие туристы уже купили билеты, у кого были сложности, мы помогали с оплатой. Многие уже забронировали тур на даты концерта. Еще сейчас есть запрос на Formula-1 в ОАЭ и другие спортивные события. Думаю, такой вид туризма будет набирать обороты», – рассказала Наталья Паутова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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