В Екатеринбурге из-за выборов в некоторых школах отменят уроки

8 сентября, накануне выборов в городскую думу, в некоторых школах Екатеринбурга отменят уроки. В образовательных организациях будут готовить к работе избирательные участки.

«В связи с подготовкой избирательного участка к выборам, которые будут проходить в нашей школе 9 и 10 сентября, в пятницу, 8 сентября, будет дистанционное обучение.

В этот день в школу приходить не надо. Ребятам будет дано творческое задание», – такое сообщение, например, получили родители учеников школы №84.

В департаменте образования «Новому Дню» сообщили, что тотального дистанта не будет. На один день в школах будут освобождать только те помещения, которые нужны для работы избирательного участка. Остальные классы продолжат заниматься по привычному расписанию.

«Никакого дистанта не будет. В образовательных программах школ предусмотрено проведение Дней здоровья, внеурочной деятельности, реализация образовательных программ на площадках сетевых партнеров, проектная деятельность обучающихся. Школа самостоятельно определяет форму работу и классы, которые будут использовать эту форму», – сообщили в департаменте.

Напомним, 9 и 10 сентября в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов в городскую думу VIII созыва. Впервые можно будет проголосовать не только на избирательном участке, но и онлайн – сделать это смогут те, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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