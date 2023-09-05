Во Дворце дзюдо в Академическом открыли набор в секции

Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо объявила набор в спортивные секции, которые будут работать во Дворце дзюдо, расположенном в Академическом районе, по адресу проспект Академика Сахарова, 37Б.

После завершения Международного фестиваля университетского спорта этот спортивный объект начнет принимать жителей Академического района. На первом этапе будут сформированы секции по самбо, дзюдо, боевому самбо, карате киокусинкай, джиу-джитсу. До конца 2023 года все занятия будут проходить на платной основе, а с января 2024 года появятся бюджетные места в группах по самбо и дзюдо. В них будут заниматься наиболее способные юные спортсмены.

«В основном набор идет с четырехлетнего возраста, но на карате киокусинкай берут и с трех лет. В процессе обучения дети обретают знания по самообороне, изучают технику дзюдо, самбо, участвуют в соревнованиях, получают спортивные разряды, выезжают на спортивные сборы. Занимаясь в секциях дзюдо и самбо, ребята с пользой проводят свое свободное время помимо школы, находятся в детском коллективе, находят себе друзей по интересам, ведут здоровый образ жизни», – сообщается на официальном сайте спортшколы.

Дворец дзюдо – многофункциональный комплекс, который региональные и муниципальные власти возвели на территории Академического района Екатеринбурга в рамках подготовки города к проведению Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году. Он был торжественно открыт в апреле 2023 года.

Об идее появления в уральской столице такого специализированного объекта местная спортивная общественность заявила ещё около семи лет назад. В качестве места дислокации инициаторы создания спорткомплекса предложили свободную площадку на территории 44 квартала первой очереди строительства планировочного района «Академический», который возводит основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Застройщик предоставил земельный участок, а также разработал проектную документацию Дворца дзюдо.

Напомним, что недавно проект следующего знакового объекта в Академическом районе – детского дома творчества – прошел госэкспертизу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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