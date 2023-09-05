Мэр анонсировал покупку трамваев для Академического

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал покупку 20 трамваев для строящейся линии в Академический, как пишет 66.ру, об этом заявил сам глава города. По его словам, сегодня он подписал «документы по принятию в работу частной концессионной инициативы».

«Первый [этап] – поставка высокотехнологичного подвижного состава для трамвайной линии в Академический. Рассматривали инициативу в присутствии представителей Внешэкономбанка, потому что финансирование в подобного рода концессиях принимает ВЭБ. К поставкам нового подвижного состава в планах приступить в этом году. Второй этап концессии – продление ветки в Академ», – сказал мэр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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