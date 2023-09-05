российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 сентября 2023, 16:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Якушев, Куйвашев и Орлов выступят на женском форуме

Одним из спикеров форума станет Мария Захарова

Уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступят на открытии женского форума «Роль женщин в современном мире». Он пройдет в ближайшую пятницу в Екатеринбурге. На закрытии выступит депутат Госдумы Денис Майданов – он будет петь для участников и участниц форума.

Главную пленарную сессию будет модерировать известная спортсменка и телеведущая Мария Киселева, а выступит на ней спикер МИД РФ Мария Захарова. Также среди выступающих известные уральские бизнесвумен Ирина Богинская, Ирина Чемезова и другие.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,