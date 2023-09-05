Якушев, Куйвашев и Орлов выступят на женском форуме

Уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступят на открытии женского форума «Роль женщин в современном мире». Он пройдет в ближайшую пятницу в Екатеринбурге. На закрытии выступит депутат Госдумы Денис Майданов – он будет петь для участников и участниц форума.

Главную пленарную сессию будет модерировать известная спортсменка и телеведущая Мария Киселева, а выступит на ней спикер МИД РФ Мария Захарова. Также среди выступающих известные уральские бизнесвумен Ирина Богинская, Ирина Чемезова и другие.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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