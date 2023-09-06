Школьникам Екатеринбурга рассказали о правилах безопасности на энергообъектах и бережном отношении к природе (ВИДЕО)

В школе № 123 Екатеринбурга прошел праздник, на котором детям рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов, об экологичном потреблении, а еще показали танец Живой Теплотрассы.

Познавательный праздник в школе № 123

Интерактивное мероприятие в школе Академического устроила компания ПАО «Т Плюс», которая регулярно проводит для детей познавательные викторины, эстафеты и конкурсы. Потому что дети должны знать технику безопасности не только в стенах школы, но и за ее пределами. Герои Теплослав, Теплячок и Светлячок рассказали детям, что нельзя бегать у открытых люков, нельзя подходить к трубе, если ее прорвало, нельзя трогать провода. Все правила безопасности школьникам давали в игровой форме: были эстафеты, викторины и прочие активности. А еще ребятам рассказали об экологичном потреблении и сортировке мусора.

«Такие мероприятия компания «Т Плюс» проводит в школах, торговых центрах и на других площадках постоянно. Потому что дети должны знать правила энергобезопасности. Бывает, что родители не все объясняют, и это наша задача – рассказать ребятам, как действовать в разных ситуациях», – рассказал Теплослав.

Дети активно участвовали во всех конкурсах, а еще им явно понравились танец Живой Теплотрассы, выступление джамперов и аниматоров. Учителя же оценили содержательную часть мероприятия.

«Такие мероприятия помогают детям в игровой форме усвоить информацию. Мы не можем контролировать ребенка за стенами школы. Но если дети будут знать о правилах безопасности, то мы будем спокойны, что по пути в школу и из школы с ними ничего не случится», – отметила учитель начальных классов школы № 123 Наталья Соколова.

А ее коллега Екатерина Пугачева добавила, что и учителям интересно узнавать что-то новое про энергообъекты: «Учителя нашей школы ходили на экскурсию на местную ТЭЦ, чтобы понять, как все работает. Надеемся, что получится туда сводить и детей. В школе мы, конечно, постоянно повторяем правила безопасности, чтобы заложить фундамент. Но такие мероприятия, как проводит сегодня «Т Плюс», очень выручают. Потому что силами школы не всегда получается организовать такой масштабный праздник».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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