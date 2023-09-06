Экипаж легендарного танка «Алеша» получил по миллиону за уничтожение вражеской техники

Экипаж российского танка «Алеша» получил вознаграждение за уничтожение колонны вражеской бронетехники в зоне СВО. Премии танкистам и механику-наводчику, а также оператору беспилотника выплатила компания «ФОРЭС». Танкисты получили по миллиону рублей, а механик – полмиллиона. Оператора беспилотника, чьи комментарии звучат в видеозаписи подвига танкистов, тоже поощрили. Награду за весь экипаж получил командир танка Александр Леваков.

Напомним, в июне этого года один русский танк уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ, за что гендиректор «ФОРЭСА» Сергей Шмотьев принял решение наградить за проявленное бесстрашие и смелость наших солдат.

Ранее представители компании заявили, что будут поощрять российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших немецкие боевые танки Leopard2 или американские Abrams, а также боевые самолеты F-15 и F-16 в зоне спецоперации. За первый уничтоженный танк компанией было определено вознаграждение в размере 5 млн рублей, за второй – 2 млн рублей и по 500 тыс. рублей за последующие единицы. За первую уничтоженную единицу авиации – 15 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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