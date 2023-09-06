Улицу Амундсена планируют продлить до ЕКАДа к 2026 году (ФОТО)

Из Академического скоро появится еще один выезд. К 2026 года планируется продлить улицу Амундсена и соединить ее с ЕКАДом. Этот проект сегодня обсудили городские и областные власти и АО «СЗ «РСГ-Академическое».

«Сегодня после первого пуска трамвая мы обсудили с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым несколько проектов, которые улучшат инфраструктуру и качество проживания в Академическом. В частности, проговорили, что нужно строить развязку на улице Амундсена – ЕКАД. Строительство участка улицы Амундсена будет идти в 2024-2026 годах. Мы предложили, чтобы и развязка была построена в те же сроки», – рассказал сегодня генеральный директор АО «СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Кроме того, губернатору Евгению Куйвашеву сегодня презентовали Дворец детского творчества, который планируют построить в Преображенском парке. Проектом предусмотрено возведение здания из трех блоков общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Будет спортивный блок, блок для творчества и детский технопарк. Дворец смогут посещать тысяча детей Академического района.

«Объект крупный. Губернатор предложил рассмотреть возможность поэтапного ввода здания. Наверное, это правильно, и действительно надо пойти таким путем, и в два-три приема построить этот объект», – прокомментировал Сергей Ланцов.

Напомним, в конце августа власти Свердловской области выделили 498,3 миллиона рублей на продление улицы Амундсена до ЕКАДа, но сроки строительства не назывались. А еще мэрия Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект для строительства развязки на пересечении Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева с улицей Амундсена. Эстакада позволит жителям Академического быстрее добираться до центра города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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