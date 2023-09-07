Суд отказал бабушке и дедушке в получении 4 млн рублей страховки за погибшего на СВО внука

Свердловский областной суд поставил точку в разбирательстве родственников контрактника из Североуральска, который погиб в ходе спецоперации.

После гибели 21-летнего солдата встал вопрос, кто получит страховую выплату в 4 млн рублей. На нее претендовали мать, отчим и родной отец бойца. Но отец умер через месяц после гибели сына.

Тогда в борьбу за наследство погибшего – денежные средства, долю в квартире и машину – вступили бабушка и дедушка по линии отца. Договориться с матерью молодого человека им не удалось, сообщили в пресс-службе облсуда.

Женщина подала иск в Североуральский городской суд с просьбой лишить бывших свекра и свекровь права на наследство и получение страховки. Она указала на то, что бывший муж бросил их с сыном много лет назад, алименты не платил, участия в воспитании ребенка ни он, ни его родители не принимали. Суд принял ее аргументы.

Бабушка и дедушка погибшего подали апелляцию, однако областной суд подтвердил, что они не имеют права ни наследовать имущество внука, ни получать страховку за его смерть.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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