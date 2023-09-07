Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга политконсультант Анатолий Гагарин отмечает юбилей

Сегодня 65-летний юбилей отмечает уральский политконсультант, профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ, руководитель Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, доктор философских наук Анатолий Гагарин.

Анатолий Гагарин родился 7 сентября 1958 года в городе Анадыре Магаданской области. В 1981 году окончил философский факультет УрГУ по специальности «Философ. Преподаватель». В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам философии кино. В 2002 году – докторскую диссертацию на тему «Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх (историко-философский аспект)». Автор научных книг, монографий, статей.

Анатолий Гагарин работал в администрации губернатора Свердловской области, администрации Екатеринбурга, заместителем председателя и секретарем Общественной палаты Свердловской области. В качестве политического и пиар-консультанта принимал участие в более чем ста избирательных кампаниях различных уровней власти.

Редакция РИА «Новый День» поздравляет Анатолия Станиславовича с днем рождения и желает новых научных достижений, реализации всех задуманных проектов, здоровья и успехов!

Екатеринбург, Елена Владимирова

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