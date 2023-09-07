Прожиточный минимум на Урале увеличили до 16 460 рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил уровень прожиточного минимума на 2024 год.

Как сообщили в ДИПе, прожиточный минимум увеличен на 7,2% для трудоспособного населения и пенсионеров. Этот рост выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы увеличения прожиточного минимума на 6,1%. Для детей прожиточный минимум вырастет на 4%.

В денежном выражении он составит: 16 460 рублей – для трудоспособного населения; 12 987 рублей – для пенсионеров; 15 208 рублей – для детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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