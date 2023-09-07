Мэрия заплатит 40 тысяч ребенку, пострадавшему от бездомных собак

Мэрия города Карпинска выплатит 40 тысяч рублей родителям 13-летнего ребенка, на которого напали бездомные собаки. Инцидент произошел еще в марте, но суд вынес решение только сейчас.

Животные были без бирок – то есть их ранее не отлавливали, не стерилизовали, не прививали, не оценивали их агрессивность. Мальчик шел мимо детского сада, когда собаки набросились на него и искусали за ноги. Ребенку пришлось проходить курс антирабической вакцины.

В суде выяснилось, что на момент нападения собак на мальчика администрация не заключила контракт на отлов безнадзорных животных, то есть не предприняла должных мер по контролю за ситуацией.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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