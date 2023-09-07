В Екатеринбурге появилась скидка на проезд в общественном транспорте по картам «Мир»

К 300-летию Екатеринбурга Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с городскими властями запустила две социальные акции для владельцев карт «Мир» и «Уралочка».

С 1 сентября по 31 декабря жители Екатеринбурга могут получить скидку в 8 рублей на проезд в общественном транспорте при оплате смартфоном. Устройство должно быть на базе Android и поддерживать NFC. Необходимо установить на смартфон приложения Mir Pay или Samsung Pay. Затем в приложение нужно загрузить банковскую карту «Мир» или единую социальную карту «Уралочка». Далее остается приложить смартфон к терминалу и получить скидку.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова отметила, что в Екатеринбурге акция распространяется на метрополитен, автобусы, трамваи и троллейбусы. Скидку на проезд в общественном транспорте могут получить даже гости города, которые пользуются картой «Мир», выпущенной в другом регионе.

«Сейчас мы проводим транспортные акции в 13 округах. В Екатеринбурге проводим акцию в третий раз, и за прошлые годы горожане сэкономили более 160 миллионов рублей при оплате проезда. В этом году мы максимально расширили охват общественного транспорта. Кроме того, до конца 2023 года действует акция на пригородные электрички. При оплате билета на сайте РЖД с помощью сервиса СПБ, на карту «Мир» возвращается кешбэк в размере 20%. Стоит отметить, что все скидки и кешбэк компенсируют НСПК, у перевозчиков нет выпадающих доходов», – сообщила Мария Точилова.

В Екатеринбурге некоторые терминалы в транспорте при оплате смартфоном могут выдать полный чек на поездку – 33 рубля. Мария Точилова отметила, что так происходит из-за особенности настройки оборудования, но с банковской карты спишется сумма со скидкой – 25 рублей. Это легко можно проверить в банковском приложении.

Транспортная акция НСПК также действует в Алапаевске, Верхней Пышме, Заречном, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Полный перечень маршрутов указан на сайте privetmir.ru.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал еще об одной акции. До 31 декабря родители школьников могут получить кешбэк на карту «Мир» при оплате школьного питания. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или мобильном приложении «Привет мир», а затем пополнить лицевой счет ребенка на сайте «Е-карты» одним из трех способов. При оплате сервисом СПБ возвращается 20% от суммы, картой «Уралочка» – 10%, картой «Мир» – 3%. Максимальный кешбэк в месяц – 500 рублей. Деньги возвращаются на карту в течение 3-7 рабочих дней.

«Екатеринбург стал вторым городом в России, где реализован такой проект. Первым был Санкт-Петербург. К акции подключены более 160 городских школ, то есть родители около 120 тысяч учащихся могут сэкономить на школьных обедах», – подчеркнул мэр.

По данным уральского управления Центробанка России, в Свердловской области выпущено почти 13 миллионов банковских карт, из них почти половина – карты «Мир». На каждого жителя региона в среднем приходится по три платежных карты. Доля безналичных расчетов в объеме карточных транзакций достигает 98%. В половине случаев жители расплачиваются картой «Мир», средний чек составляет 1600 рублей. И.о. начальника Уральского управления ЦБ РФ Евгений Барышников отметил, что акции с кешбэком и скидками увеличивают популярность сервиса СПБ.

Единая социальная карта «Уралочка» также выпускается на базе платежной системы «Мир». С 2020 года в регионе было выпущено более 332 тысяч карт «Уралочка», из них 35% приходится на Екатеринбург, а 50% – на агломерацию «Большой Екатеринбург».

«В этом году у карты «Уралочка» есть уже свыше 110 партнеров. Это торговые сети, аптеки, страховые компания и очень много культурных учреждений», – добавил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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