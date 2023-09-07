В фонде «Защитники Отечества» помогли получить выплату на ребенка и нашли пропавшую жену

В свердловский филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три месяца его работы обратилось более 3 тысяч ветеранов СВО и членов их семей. Проблемы у них самые разные, от юридических вопросов до бытовой помощи.

Сегодня на пресс-конференции сотрудничающий с фондом юрист Госюрбюро по Свердловской области Андрей Чугай привел два примера из своей практики. В первом случае в фонд обратилась женщина, у которой растет ребенок от погибшего участника СВО. Сложность заключалась в том, что отношения не были оформлены, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк. С помощью юристов фонда женщина через суд установила отцовство посмертно и сейчас оформляет получение выплаты.

В другом случае участник СВО, вернувшись с фронта, обнаружил, что его жена с детьми и всеми вещами исчезла. Исчезли и все выплаты, которые она получала за мужа. С помощью фонда удалось через родственников супруги выйти на связь с ней и решить вопрос о разделе имущества в мирном порядке.

Как рассказала на пресс-конференции замруководителя филиала Екатерина Ятнова, сейчас в штате организации работают 40 социальных координаторов, за которыми закреплены муниципалитеты Свердловской области. К каждому из них участники СВО и их родные могут обратиться для консультации по самым разным вопросам. В Екатеринбурге находится центральный офис, где работают представители минздрава, минсоцполитики, юристы, психологи, специалисты службы занятости. Для того чтобы фонд работал как своего рода МФЦ для ветеранов и членов их семей, у него заключены соглашения с 20 министерствами и ведомствами.

Большинство запросов касаются получения статуса ветерана боевых действий, начисления выплат, трудоустройств, юридической помощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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