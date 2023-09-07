В Березовском осудили бывшую учительницу, которая из ревности зарезала мужа

Березовский городской суд вынес приговор 49-летней местной жительнице – бывшей учительнице русского языка и литературы. Женщина в пылу ссоры на почве ревности нанесла смертельную травму своему мужу.

Преступление было совершено в сентябре 2022 года. Муж и жена распивали алкоголь в своей квартире. Конфликт случился, когда мужчина лежал на диване, а женщина нарезала бекон. Она подошла к лежащему супругу и ткнула его ножом в живот. Увидев зияющую рану, женщина побежала к соседям и рассказала о случившемся. Раненому мужчине была оказана медицинская помощь, но он скончался в больнице через несколько дней.

«Осужденная сама выдала следствию спрятанный нож и призналась в содеянном. Но в судебном заседании она заняла иную позицию, утверждая, что смертельный удар ножом ее супругу нанес неизвестный мужчина, который, якобы, незадолго до этого приходил к ним в гости. Эта версия была опровергнута прокурором, представившим доказательства виновности женщины», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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