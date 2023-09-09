В Свердловской области начались выборы

В Свердловской области наступил первый день голосования на муниципальных выборах и довыборах в региональное заксобрание. В восемь часов утра приступили к работе 833 участковые избирательные комиссии. Проголосовать на выборах могут 1 354 888 человек.

Напомним, голосование завершает 11 избирательных кампаний. В довыборах депутата заксо по Ирбитскому округу участвуют семь муниципалитетов, где зарегистрировано 123 тысячи избирателей. Это Байкалово, Ирбит и Ирбитское МО, Слободо-Туринский район, Таборы, Тавда и Тугулым.

В Екатеринбурге жители избирают новый состав городской думы. Избиратели получают два бюллетеня – по одномандатному округу и по партийному списку. Право голоса имеют 1,126 миллиона екатеринбуржцев.

Также сегодня проходят выборы в местные думы Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района (в последних двух выберут еще и глав). В Белоярском и Каменск-Уральском городских округах жители будут избирать по одному депутату в местные думы.

В Свердловской области также началось дистанционное электронное голосование. Такой способ волеизъявления выбрали 88 367 человек, или 6,56% избирателей. Голосование проходит на портале vybory.gov.ru.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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