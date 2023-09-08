Уралмашевец купил по чужой карте арбуз, селедку и бутылку рома (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает молодого человека, который нашел на Уралмаше чужую банковскую карту и потратил с нее все деньги – около 20 тысяч рублей.

«Парень набрал рандомных продуктов, среди которых арбуз, селедка, энергетики и бутылка элитного рома за 10 тысяч. Кроме прочего полицейских волнует вопрос: как себя чувствовал молодой человек, если вдруг употребил все это сразу?» – волнуются в пресс-службе городского УМВД.

Полиция просит читателей опознать молодого человека и сообщить об этом по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется. Правоохранители также призывают самого фигуранта добровольно явиться в отдел полиции № 14 Екатеринбурга и возместить ущерб владельцу карты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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