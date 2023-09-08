Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется раньше – 11 сентября

Отопительный сезон в Екатеринбурге в этом году начнется 11 сентября, постановление подписал мэр города Алексей Орлов.

«Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, затем – в многоквартирные дома», – сообщил сегодня в официальном телеграм-канале Алексей Орлов.

Обычно в Екатеринбурге подача тепла начинается после 15 сентября, когда среднесуточная температура несколько дней держится ниже +8 градусов. Сейчас же на улице тепло, незначительно холодать начнет с 10 сентября. По прогнозам Уральского гидрометцентра, 9-11 сентября по области будет +5...+10 °C ночами, днем – от +13, на юге – до +18°. 12-16 сентября ожидается преимущественно сухая погода при комфортной температуре, днем +16...+21 °C.

«В целом по прогнозу Гидрометцентра России сентябрь ожидается умеренно теплым, в среднем теплее обычного на 1°, количество осадков предполагается близким к норме, местами превысит ее», – сообщала ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»