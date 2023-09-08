Орангутан Захар отметит день рождения (ФОТО)

Завтра в Екатеринбургском зоопарке отметят день рождения одного из самых популярных питомцев: орангутану Захару исполнится 23 года.

Захар родился в 2000 году в Московском зоопарке, через 10 лет переехал в Новосибирск, а оттуда в 2018-м – в Екатеринбург.

В зоопарке рассказали, как развлекается Захар. Он любит что-нибудь сломать у себя вольере, но не со зла, а просто чтобы посмотреть, как люди прибегут отремонтировать сломанное. Кроме того, он меломан, и сотрудники зоопарка по вечерам включают ему радио. Всех сотрудников Захар знает в лицо и здоровается, когда те проходят мимо.

В дикой природе орангутаны живут около 30 лет, но в зоопарке при хорошем уходе могут прожить вдвое дольше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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