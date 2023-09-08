В УрФУ в одну комнату общежития поселили Ленина и Сталина (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге учатся Ленин и Сталин – ребята приехали из Эквадора, они студенты Института естественных наук и математики УрФУ по специальности «Нанотехнологии и микросистемная техника».

Ленин и Сталин – студенты УрФУ

Полные имена парней Сталин Фернандо Эсмеральдас Уачи и Ленин Эдуардо Ибарра Монтеро – у ребят двойные имена и фамилии. Ленин сейчас на четвертом курсе, год назад к нему подселили Сталина. Так как ребята знают, что для России это значимые личности, – сразу поняли, что над ними подшутили.

Эдуардо рассказал «Новому Дню», что его мама была знакома с историей нашей страны и знала, кто такой Ленин. А у Сталина в прошлом так звали родственника.

На Урале во время учебы Эдуардо и Фернандо часто слышат шутки в свой адрес, а также отсылки к историческим событиям. Но они уже привыкли и относятся к таким «подколам» с юмором. Вообще, как оказалось, в Эквадоре имена Ленин и Сталин – достаточно распространенные.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»