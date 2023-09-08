В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль дебютных фильмов «Одна шестая»

С 15 по 20 сентября в Екатеринбурге пройдет II Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая».

В конкурсной программе фестиваля примут участие 12 игровых и 12 документальных фильмов, половина из которых – иностранные дебюты из Германии, Франции, Южной Кореи, Китая, Израиля и других стран. Представлять большинство фильмов будут творческие группы: режиссеры, продюсеры и актеры.

Внеконкурсная программа будет состоять из специальных показов. В том числе лучшие российские фильмы 2023 года ─ победители фестивалей в рамках показа «Фестиваль фестивалей». Любимые российские фильмы-дебюты, которые прославили своих режиссеров, – «Юбилей дебютов» – будет представлен фильмами: «Бумер», «Коктебель» и «Даже не думай». Состоятся онлайн-встречи с режиссерами фильмов.

20 сентября, в день закрытия фестиваля, в ККТ «Космос» покажут фильм «1993» режиссера Александра Велединского. Это один из первых художественных фильмов, осмысляющих новейшую историю России. В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова. На церемонию закрытия ожидается приезд режиссера, продюсера и актеров фильма.

Чтобы попасть на интересующий фильм, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено. На посещение каждого кинопоказа требуется отдельная регистрация.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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