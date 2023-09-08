Житель Качканара осужден за поджог комнаты с бывшей женой и тремя детьми

В Качканаре к 9 годам колонии строгого режима приговорен 28-летний местный житель, который пытался сжечь бывшую жену с тремя детьми.

Как сообщили в СУ СКР, преступление было совершено 28 июля 2022 года. Мужчина пришел в общежитие, где жила его бывшая супруга с тремя детьми – двух, пяти и семи лет, облил дверь бензином и поджег зажигалкой. Женщину и детей спасло только то, что пожарные быстро приехали и справились с огнем.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Мужчине казалось, что его некогда возлюбленная ему может изменять. Официально оформить развод у супругов на момент совершения преступления не получилось. До судебного разбирательства ревнивого качканарца арестовали и поместили под стражу, несмотря на то, что изначально он дал признательные показания. Арест связан с тем, что была реальная опасность того, что, находясь на свободе, мужчина может предпринять очередную попытку поквитаться со второй половинкой».

Качканар, Елена Владимирова

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