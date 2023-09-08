Свердловская полиция разбирается в странной истории похищения пенсионерки

В Свердловской области полицейские проверяют информацию о похищении пожилой женщины ради выкупа.

О том, что 67-летнюю пенсионерку похитили, сообщил накануне телеграм-канал Baza. По их данным, сыну женщины пришло видеосообщение с незнакомого номера. «Оно как будто было от мамы – вот только женщина попросила сына выполнить все, что от него будут требовать. Сразу же после этого Евгению позвонили. Собеседник не стал представляться, а с ходу заявил, что его мать похищена. Чтобы ее освободить, Евгению нужно было выполнить пару условий: отыскать 2 миллиона рублей в течение пяти часов и перезвонить, как только «денежные средства будут на руках», – пишет канал.

В противном случае похититель пригрозил убить пенсионерку. Больше он на связь не выходил. Где сейчас мать Евгения, неизвестно.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых заявил: «Однозначные выводы о похищении на стадии предварительного разбирательства делать преждевременно. Сейчас в этой ситуации тщательно разбираются сыщики уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Об итогах начавшейся работы полиции мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ в самое ближайшее время».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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