Участник СВО целый год не получал денежное довольствие из-за своего имени

Житель Невьянска, мобилизованный год назад, за все это время ни разу не получал денежное довольствие. Депутат Госдумы Максим Иванов начал разбираться и выяснил причину. Она оказалась очень необычной.

В одной воинской части с уральцем оказался его полный тезка: у парней совпали и имена, и отчества, и фамилии. «Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная, – пишет в своем телеграм-канале Максим Иванов. – Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то и… занесли в «Алушту» данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало».

Сейчас ошибку устранили, в ближайшее время участник спецоперации получит все заработанные деньги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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