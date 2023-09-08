«Уральские авиалинии» ввели скидку на все полеты по России для молодежи и пенсионеров

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит скидку 25% для молодежи и пенсионеров. Купить билет с дисконтом можно на все прямые и трансферные рейсы по России.

Скидкой могут воспользоваться молодые люди от 12 до 23 лет, мужчины от 60 и женщины от 55 лет. Чтобы ее активировать, при покупке билета нужно выбрать направление и нужную дату; затем в графе с количеством пассажиров поставить галочку напротив «Льготы», – сообщили в пресс-службе авиакомпании. Скидка 25% не распространяется на субсидированные тарифы и билеты по распродаже. Период покупки и вылета – до 31 марта 2024 года.

Напомним, что для детей до 11 лет включительно тоже действует особое предложение – скидка 50% от тарифа группы «промо» и «эконом».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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