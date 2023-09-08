Гербарий – за 30, шишки – за 50: на сайтах объявлений продают все для школьных поделок

С началом учебного года на сайтах объявлений активизировались продавцы всякой мелочи, необходимой для детских поделок. Найти можно как готовые гербарии и композиции, так и материалы для них. Например, на «Авито» в Екатеринбурге пользователи предлагают свои услуги по составлению гербария. Срок изготовления – 1 день, цена – от 30 рублей. Автор объявления сообщает, что у него в наличии более 150 видов деревьев, кустарников, трав, цветов и так далее. Если нужно оформление (приклеить на листок и так далее), цена вырастет.

Другие пользователи продают поделки для садика и школы. Обещают изготовить на любую тему, из любого материала. Цена зависит от используемого материала и срочности, минимум – 150 рублей. Осенний венок из овощей и листьев, например, стоит дороже – от 300 рублей.

Если вы все-таки хотите сами заниматься с ребенком, но у вас нет под окном парка или леса, можно купить шишки, ветки и даже скорлупу от кокоса. Последняя стоит 50 рублей за штуку. А еще продаются спилы дерева (можно использовать как подставку под поделку) – 7 рублей штука, веточки березовые (набор) – 500 рублей, скорлупа ореха – 1 рубль штука, декоративная тыква – 100 рублей штука, конский каштан – 100 рублей за стакан и многое другое.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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