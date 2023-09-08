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Пятница, 8 сентября 2023, 15:05 мск

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Эксперт по БПЛА оценил российских военнослужащих

Уральский эксперт по БПЛА, с прошлого года обучающий российских мобилизованных работе с беспилотниками, оценил качество их подготовки на сегодняшний момент.

«Сейчас в мировом плане средний мобик – оператор дрона даст фору большинству специалистов других армий мира в этой сфере. Просто потому, что корявый и грустный практический опыт многажды ценнее расслабленного полигонного опыта армий мирного времени», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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