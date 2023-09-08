На месте фабрики «Ювелиры Урала» построят новый жилой квартал

В квартале улиц 8 Марта – Крестинского – Объездной (Ботанический микрорайон) на месте фабрики «Ювелиры Урала» к 2035 году построят новые жилые дома.

Администрация Екатеринбурга уже вынесла проект на общественные обсуждения. В материалах говорится, что в квартале построят дома не ниже 9 этажей, всего – 58 тысяч кв. м нового жилья. Планируется, что здесь поселятся 3600 человек. Потребность в детских садах составит 198 мест, в школах – 410 мест. Чтобы решить эту задачу, предлагается построить новый корпус на территории школы № 32.

Завод «Ювелиры Урала» входил в бизнес-холдинг бывшего депутата Госдумы Валерия Язева. Несколько лет назад предприятие обанкротилось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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