Мэрия Екатеринбурга наказывает офлайн-спамеров автодозвоном

В мэрии Екатеринбурга придумали, как бороться с бизнесменами, которые заклеивают объявлениями остановки, малые архитектурные формы, столбы и другие неподходящие для этого места. Номера телефонов из таких объявлений ставят на автоматический дозвон – и робот делает столько звонков, что реальные клиенты не могут связаться по номеру, указанному в объявлении.

В августе метод обкатали на Уралмаше и Эльмаше. Под автопрозвон попали больше 170 номеров из незаконных объявлений. Помимо этого, профильные ведомства выписали предпринимателям 12 административных протоколов, 46 бизнесменов все осознали – и самостоятельно убрали листовки с неположенных мест.

Екатеринбург, Елена Сычева

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