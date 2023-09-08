На международном форуме решили, где все-таки место женщины (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня прошел Международный женский форум «Роль женщины в современном мире». Открывали его, как ни странно, пятеро мужчин – полпред президента на Урале Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Последний во вступительном слове высказался по поводу абортов, уточнив, что женщина должна решать сама, но с оглядкой на медицинские, религиозные и иные соображения. Также он рассказал, что против введения профессиональных квот для женщин, объяснив, что те страны, что идут по этому пути, на самом деле лишь подчеркивают и признают, что женщина – слабое звено. Он сам призвал не идти таким путем, а расширять права женщин.

На форум прибыл помощник главы ДНР Ян Гагин, который еще перед началом основной программы за минуту объяснил журналистам, какова настоящая роль женщины в современном мире. Его мнение можно узнать из видео.

Где место женщины

Анонсированная организаторами спикер российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, в Екатеринбург не приехала, участникам показали только ее видеообращение. В нем она упрекнула страны Запада в том, что они навязывают всему миру однополярную модель, и призвала строить фундамент для будущего равноправного международного сотрудничества на традиционных ценностях и многополярной картине мира.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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