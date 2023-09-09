Явка на выборах в Екатеринбурге составила 4,85% на 15:00

Свердловский избирком опубликовал данные о явке избирателей на 15:00 в первый день голосования.

К указанному часу на избирательных участках в Екатеринбурге проголосовали 50 458 горожан, или 4,85%. В статистику не включены избиратели, голосовавшие посредством ДЭГ.

На довыборах в свердловского заксобрание по Ирбитскому округу проголосовали 10 121 избиратель, или 8,96%.

Самая высокая явка на данный момент фиксируется на довыборах в Белоярском округе – 19,8%, и на выборах главы и местной думы Восточного сельского поселения в Камышловском районе – 16,06%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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