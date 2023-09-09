Екатеринбургский перинатальный центр признан лучшим в России

Екатеринбургский перинатальный центр по итогам работы в 2022 году признан лучшим среди профильных городских учреждений в России. Победитель был объявлен на XVII Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который проходит в Сочи.

«За этой наградой стоит ежедневный добросовестный труд всех работников Екатеринбургского перинатального центра. Наши специалисты приступают к оказанию помощи будущим мамам на этапе ведения беременности в консультативно-диагностической поликлинике, а затем помогают появиться на свет малышам в акушерских стационарах. Мы вместе идем к намеченному результату, помогая семьям пациентов создавать наше общее будущее», – отметила главный внештатный специалист-неонатолог областного Минздрава, главный врач Екатеринбургского перинатального центра Ольга Ксенофонтова.

В 2022 году в двух акушерских стационарах перинатального центра родились 9439 малышей. Более чем в 63% случаев были самостоятельные роды, остальные – оперативные. В 178 случаях беременность у женщин была многоплодной. К группам высокого и среднего риска относились 94% пациентов. В учреждении поддерживают партнерские роды, в 2022 году их было свыше 1,6 тысячи.

Екатеринбургский центр стал одним из первых роддомов в Свердловской области, где с согласия молодых мам свидетельства о рождении детей оформляются в электронном виде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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