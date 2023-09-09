Свердловскую область зальет дождями

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Завтра, 10 сентября, на всей территории региона пройдут сильные дожди.

По прогнозу Уралгидрометцентра, умеренные осадки ожидаются в дневное время. На крайнем юге области вероятны сильные ливни. Вместе с дождями придет похолодание. Ночью температура воздуха опустится до +6…+11⁰, а днем будет около +15…+18⁰. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 14 м/с.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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