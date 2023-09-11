В Екатеринбурге автомобилист около ж/д вокзала влетел в столб (ВИДЕО)

Сегодня утром водитель ВАЗа влетел в столб. Авария случилась на перекрестке Челюскинцев – Космонавтов. По предварительным данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2115 выбрал небезопасную скорость, потерял управление и въехал в опору освещения.

Пятнашка влетела в столб

«В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля. В настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь. На месте ДТП движение транспорта ограничено в две полосы, наряды ДПС оказывают помощь автомобилистам в проезде данного участка. Личность участников инцидента устанавливается», – сообщили в ГИБДД.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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