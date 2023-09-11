В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса (ФОТО)

Сегодня утром в центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса.

ДТП случилось на проспекте Ленина у дома № 52/1. Автоинспекторы разбираются в его причинах.

Как сообщили в ГИБДД, на месте происшествия работает бригада медиков, которая осматривает 72-летнюю пассажирку. Женщина ушибла поясницу при падении в салоне автобуса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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