В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса (ФОТО)

Сегодня утром в центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса.
ДТП случилось на проспекте Ленина у дома № 52/1. Автоинспекторы разбираются в его причинах.
Как сообщили в ГИБДД, на месте происшествия работает бригада медиков, которая осматривает 72-летнюю пассажирку. Женщина ушибла поясницу при падении в салоне автобуса.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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