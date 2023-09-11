В Екатеринбурге сегодня начнут отопительный сезон

В Екатеринбурге сегодня начинается отопительный сезон. Распоряжение о пуске тепла с 11 сентября подписал глава города Алексей Орлов.

Пока что энергетики не обнародовали график подачи тепла в разных районах города. Как правило, процесс занимает несколько недель и может проходить в 3-4 этапа. Сколько их будет на этот раз, пока уточняется, но известно, что всему Екатеринбургу отопление одновременно не дадут.

Напомним, традиционно в списке первоочередников социально значимые учреждения – больницы и поликлиники, детские сады, школы и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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