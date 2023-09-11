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Понедельник, 11 сентября 2023, 10:49 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге потеплеет до +22

В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет. До среды будет пасмурно и вероятны осадки, в понедельник днем столбики термометров поднимутся только до +15 градусов, а во вторник – до +18 °C, сообщает Гидрометцентр России.

Со среды и до конца рабочей недели будет солнечно. В четверг днем воздух прогреется до +20 °C, а в пятницу до +22 градусов, по ночам будет до +8…+10°.

К выходным погода немного испортится, будет пасмурно, днем до +17…+19 °C.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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