Отопление дадут в два этапа (ГРАФИК)

В Екатеринбурге сегодня начинается отопительный сезон. Пуск тепла пройдет в два этапа. Первый – с 11 по 20 сентября включительно, второй – с 21 по 29 сентября включительно.

В домах Заречного, Академического, Юго-Запада, Центра, Сортировки, Вокзального и Завокзального, Пионерского, Совхозного, УНЦ, Южного, Уралмаша и Вторчермета тепло дадут на первом этапе подключения. Впрочем, будут исключения почти в каждом районе.

Во время второго этапа батареи нагреются в домах на Соболева и Муранова (Широкая Речка), на улицах Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Розы Люксембург, на Серафимы Дерябиной, на Синих Камнях (Анны Бычковой, Байкальской, Есенина, Хрустальной, на Сибирском тракте). Также во вторую очередь тепло поступит в дома на Красноармейской, Белинского, Луначарского, Энгельса, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка. Во второй этап попадают дома Паркового (Декабристов, Тверитина, Бажова, Куйбышева, Мичурина, Софьи Морозовой, Восточной, Народной Воли, Большакова, Восточной, Ткачей), Автовокзала (Авиационная, 8 Марта, Белинского, Чайковского, Циолковского, Цвиллинга, Машинной, Переходного, Щорса, Саввы Белых), Ботаники (Шварца, Крестинского, Родонитовая, Самоцветный) и Эльмаша (Бабушкина, Баумана, Вали Котика, Красных Командиров, Корепина, Космонавтов, Краснофлотцев, Стачек, Фронтовых Бригад, Энтузиастов, Электриков).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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