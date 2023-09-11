В правительстве объяснили, кому еще поднимут зарплату

В департаменте информационной политики Свердловской области объяснили, почему чиновникам поднимают зарплату с 1 октября, а также кого еще ждет индексация. «По поручению президента России индексация заработной платы работников бюджетной сферы с учетом инфляции производится ежегодно. Средства на эти цели закладываются заблаговременно, при планировании бюджета на очередной финансовый год. C 1 октября, помимо госслужащих, индексируется заработная плата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений – речь идет, в том числе, о сотрудниках медицинских и образовательных учреждений, специалистов в области ветеринарии», – объяснили в ДИПе.

Там также добавили, что до конца года повысить зарплаты должны учителям, соцработникам и «иным категориям работников бюджетной сферы, перечень которых установлен указом президента РФ». «Ранее в этом году их зарплата уже была увеличена», – отметили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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