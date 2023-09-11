Движение по улице Крестинского закроют на месяц

Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» (АО «ЕТК») с 20 сентября по 20 октября закроет движение транспорта по улице Крестинского на участке от здания № 25/1 до здания № 33/1.

Как сообщили в администрации города, это связано со строительством тепловой сети. На закрытом участке поставят дорожные знаки и указатели.

Движение транспорта будет организовано по следующей схеме: съезд на улицу 8 Марта – улица 8 Марта – улица Академика Шварца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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