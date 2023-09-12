На тюменской трассе погиб пешеход, по которому проехали дважды (ФОТО)

Сегодня ночью на 33-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень погиб пешеход. Его сбил и оставил лежать на трассе неустановленный водитель, после чего на пострадавшего наехал еще один автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, пешеход 1989 г.р. переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил неизвестный водитель. Другой автовладелец, проезжавший мимо, увидел лежащего на дороге человека, остановился на правой обочине и позвонил в 112. После чего достал фонарик, пытаясь привлечь внимание других водителей, чтоб по телу не проехали. Но водитель БМВ, двигавшийся по трассе, затормозить не успел и протащил пострадавшего еще несколько метров. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП, до прибытия бригады медиков.

Мужчина проживал в поселке Верхнее Дуброво, возвращался домой с работы.

Очевидцев просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Заречный» по телефонам: 8 (34377) 7-13-02 или 8 (34377) 2-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. Конфиденциальность гарантируется.

Белоярский, Елена Владимирова

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