Сегодня отмечается церковное новолетие

14 сентября православные отмечают церковное новолетие. История православного нового года уходит в 312 год, когда император Константин Великий даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. В честь этого события на I Вселенском соборе в 325 году было определено начинать Новый год с 1 (по новому стилю 14) сентября.

На Руси Новый год праздновали 1 сентября до Петра Великого. В 1699 году Петр I указал перенести день новолетия на первое число января, но церковная традиция отмечать новолетие 1 (14) сентября осталась.

С 14 сентября начинается бабье лето и период свадеб. Крестьяне приступали к запашкам – опахиванию полей для ограждения от нечисти. А еще в этот день устраивали похороны мух и тараканов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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