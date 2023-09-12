«Уральские авиалинии» сделали заявку на поставку российских самолетов МС-21

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал сегодня о перспективах пополнения парка авиакомпании новой техникой. По его словам, из-за текущей политической ситуации с концернами «Боинг» и «Аэрбас», ранее поставлявшим самолеты для нужд перевозчика, контактов сейчас нет. Однако все самолеты проходят техническое обслуживание по регламентам, поскольку у авиакомпании есть необходимые сертификаты и опыт работы. Что касается будущего, то «УА» уже сделали большую заявку на поставку для своего парка российских самолетов МС-21.

Ждут новую технику в «УА» в 2028 – 2030 годах.

«Будем эксплуатировать российские самолеты, по характеристикам аналогичные аэрбасам. Обсуждаем вопросы по строительству ангара под обслуживание МС-21. Мы готовы это профинансировать», – отметил Сергей Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Отметим, что на стройку ангара для МС-21 планируют направить порядка 7 млрд рублей. Закладывать его начнут, как только определятся с земельным участком под эти нужды. На площадке планируется обслуживать 4 самолета.

Напомним, что МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Это разработка КБ «Яковлев». Серийное производство самолетов должно было начаться в 2017 году, но из-за санкций было отложено на 2024 год.

Екатеринбург, Елена Васильева

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