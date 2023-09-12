Легковушка с детьми-пассажирами столкнулась с бетономешалкой

В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечном легковой автомобиль столкнулся с бетономешалкой.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ДТП случилось днем 12 сентября на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. «В настоящее время медики осматривают шестерых человек, трое из которых дети. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливают обстоятельства и последствия ДТП», – рассказали в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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