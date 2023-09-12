В Екатеринбурге скоро начнут прививать от коронавируса

В Екатеринбурге в ближайшее время должны возобновить бесплатную вакцинацию от коронавируса, рассказал «Новому Дню» источник в минздраве региона. Скорее всего, прививочная кампания начнется с октября.

Медики опасаются микст-инфекций: если в регионе будет много людей без специфического иммунитета, то организмы уральцев будут атаковать одновременно и коронавирус, и грипп, которым в последние несколько лет болели меньше людей из-за профилактических мер (маски, перчатки, дистанция и так далее). Поэтому, считает собеседник «Нового Дня», отвыкшие от сезонного вируса люди могут переносить грипп тяжелее, а в сочетании с ковидом это может обернуться серьезными последствиями для здоровья свердловчан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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